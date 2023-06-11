Общество

День России празднуют 12 июня

День России отмечают ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

День России в Пскове, 2007 год

Ранее сообщалось, что в честь Дня России в Псковской области подготовлена обширная праздничная программа. В частности, в Зеленом театре Пскова покажут фильм «Вызов» с участием псковички Юлии Пересильд. В городе пройдут и другие акции.

Посетителей музея-заповедника «Изборск» сегодня ждут бесплатные мастер-классы, игры, программы и экскурсия по крепости, экспозиции и выставки, посещение Изборско-Мальской долины и Словенских ключей. А в «Михайловском» День России празднуют три дня.

12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия), пишет calend.ru.

Именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б. Н. Ельцин. Именно он своим указом №1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

Но первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, оценивалась неоднозначно. В народе он толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или на дачу. Хотя в ряде российских городов проводились праздничные мероприятия, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.

Еще в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В. В. Путин сказал, что: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются грандиозным салютом в честь Дня России.