Общество

Работодатель не вправе запретить подработку в другой компании - эксперт

Работник в России может заключить договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, при этом работодатель по основному месту его деятельности не вправе воспрепятстовать этому, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Если работник желает заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятстовать этому», — сказал он.

Причем, по словам эксперта, работник имеет право заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей, пишет РИА Новости.

При этом, заметил Южалин, есть некоторые ограничения. «Если работник трудится, допустим, во вредных условиях и подработка тоже будет связана с вредными условиями труда. Аналогичные ограничения также установлены, например, для водителей», — подчеркнул он.

Эксперт также сказал, что если речь идет о подработке по основному месту деятельности, то «работник может попросить у работодателя дополнительные задачи, которые он будет выполнять за дополнительную плату на условиях совмещения или совместительства».

«Но работодатель может отказать в такой просьбе — это его право. И, наоборот, работодатель может предложить работнику поработать дополнительно. Однако соглашаться на это или нет — право работника», — заключил Южанин.