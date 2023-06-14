Общество

Крокодил или динозавр: псковичи пытаются распознать земноводное по фото в Сети

Ярко-зеленую ящерицу сфотографировала на территории города Пскова местная жительница. Снимком она поделилась в сообществе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Захарова / «ВКонтакте»

В комментариях подписчики сообщества из-за яркого окраса назвали земноводное «хозяйкой медной горы» – сказочным персонажем из произведений русского писателя Павла Бажова.

Другие в шутку предположили, что в регионе «образовывается» Африка.

«Это маленький крокодил. Сдайте его на передержку, пока не вырос», – сыронизировал горожанин.

Фото: Виталий Богданов / «ВКонтакте»

К обсуждению подключились знатоки местной фауны. «Это обычная прыткая ящерица и ареал её обитания достаточно обширен, в том числе и наши псковские края. И удивляться тут нечему. Это равносильно, что удивится ужу обыкновенному или гадюке обыкновенной», – подчеркнул мужчина.

«Эти ящерицы обитают на юге России, если не ошибаюсь. Но в Псковской области это большая редкость», – возразили ему.

Ещё один комментатор назвал живность на фото динозавром.

Напомним, по легенде в конце XVI века из реки Великой вышли крокодилы. Этой истории посвящен выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».