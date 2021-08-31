Общество

Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт»: Псковские коркодилы

Представляем вашему вниманию новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт», рассказывающего о нетривиальных фактах, интересных версиях событий, мифах и легендах города Пскова и его окрестностей. Среди псковских легенд есть и совсем необычные. Одна из них связана с невиданными для этих краев чудовищами. Псковские леса с древних времен славились обилием животных, а реки и озера всегда были богаты рыбой. Правда, судя по летописным преданиям, не только рыба водилась в псковских водоемах...

Уважаемые читатели, если вы знаете познавательную легенду или интересный исторический факт о своем родном крае, который может стать сюжетом следующего выпуска программы «Истфакт», присылайте историю в редакцию ПЛН по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru или в сообщения группы ПЛН в соцсети «ВКонтакте» с пометкой «Истфакт».