Общество

Встреча с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» состоялась в Острове

Во всех районах округа №9 состоялись встречи руководителя филиала государственного Фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества - Псковская область» Надеждой Васильевой и её заместителя Татьяны Лукьяновой с главами Островского и Пушкиногорского районов Дмитрием Быстровым и Оксаной Филипповой, председателем Собрания депутатов Новоржевского района Любовью Трифоновой и муниципальными профильными специалистами. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

В Острове на встрече присутствовала сенатор от Псковской области Елена Бибикова. «Напомню, что главная задача фонда – вся необходимая помощь ветеранам СВО, членам их семей и родным погибших бойцов. Это важное направление работы со своей спецификой. Специалисты фонда взаимодействуют как с муниципальными властями, так и с территориальными отделами соцзащиты, уполномоченными по делам СВО в районах, решая вопросы обратившихся. Признателен всем сторонам процесса за желание лично познакомиться, наметить алгоритмы действий, объединить усилия ради помощи людям», - отметил Армен Мнацаканян.

«Сегодня важно показать, что есть государственный фонд, созданный указом президента, где специально обученные люди будут заниматься конкретной проблематикой. Важно, что будет система, важно, что они познакомились с главами. Все настроены очень положительно. Как сегодня говорила директор фонда Надежда Юрьевна, мы должны работать по-человечески и от души, от сердца. Здесь никакой бюрократии быть не может. Желаю фонду успехов. Я и мой коллега, депутат Андрей Михайлов готовы помогать», - добавил он.

Более подробная информация о представителях Фонда в районах, круге их деятельности в ближайшее время появится на официальных ресурсах муниципалитетов.