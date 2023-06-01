Общество

Фонд «Защитники Отечества» в Пскове принял первых посетителей

Псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» начал прием посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного правительства

В четверг, 1 июня, сотрудники рассмотрели первые обращения. Ветераны войн и члены их семей звонят и приходят, чтобы проконсультироваться по вопросам получения мер поддержки и оказания помощи в сложной жизненной ситуации.

«Первыми к нам обратились родители бойца из Невельского района, погибшего при исполнении воинского долга, — рассказала руководитель филиала Надежда Васильева, — Мы внимательно их выслушали и с высокой степенью ответственности подойдем к решению озвученных проблем».

Также в этот день сотрудники реготделении фонда «Защитники Отечества» организовали небольшой праздник для детей ветеранов спецоперации разного возраста по случаю Дня защиты детей. Волонтеры провели различные активности (аквагрим, игры и чаепитие), партнеры фонда — псковские предприниматели — порадовали ребят подарками.

«Знайте, вы под надежной защитой своих близких, своих отцов, братьев, которые сейчас защищают свою Родину, и всех, кто рядом: от органов власти до жителей региона», — отметила присутствовавшая на мероприятии первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества, жена военнослужащего Мария Филонова отметила, что фонд с первых дней существования стал не только удобной многофункциональной площадкой для решения важных жизненных вопросов ветеранов СВО, но и для организации теплых встреч, вроде сегодняшнего детского праздника: «Когда мужчина участвует в спецоперации, и женщина остается одна, самое главное ее поддержать, не оставить семью наедине со своими проблемами в будние дни и разделить с ней радость происходящих событий. Для этого в фонде работают неравнодушные люди, специалисты разных профилей, есть возможность оставить здесь ребенка на время решения важных вопросов».

В рамках патриотической акции «Мой папа — герой» в филиале фонда прошла выставка детских рисунков, организованная фондом «Защитники Отечества» совместно с комитетом семей воинов Отечества. Дети изобразили своих отцов, старших братьев или матерей, а также нарисовали картины, посвященные российской природе и любви к Родине. В рамках акции «Привет с фронта!» ребята написали письма и открытки со словами поддержки для бойцов, а также посмотрели записи ответных видеообращений участников СВО на письма, отправленные ранее.

Напомним, реготделение государственного фонда «Защитники Отечества» находится в Пскове по адресу: улица Льва Толстого, дом 31а. Он создан в максимально короткие сроки по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и правительства Псковской области.

Фонд будет работать в режиме «одного окна». Его основная задача — максимально оперативно и в полном объеме оказывать всю необходимую помощь и меры поддержки ветеранам боевых действий и их семьям.