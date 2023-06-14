Общество

Ушла из жизни бывший декан филфака ПсковГУ Людмила Холод

Сегодня ночью ушла из жизни Людмила Холод - декан филологического факультета Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ) с 1984 по 2008 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Людмила Холод. Фото: ПсковГУ

«Величина, эпоха, человек-легенда, отдавшая любимому факультету почти четверть века», - подчеркнули в ПсковГУ.

«От имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ приносим свои искренние соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами…» - добавили в вузе.

Людмила Холод в 1963 году окончила историко-филологический факультет ПГПИ им. С. М. Кирова по специальности «учитель истории». В 1971 году завершила обучение в аспирантуре ЛГПИ им. А. И. Герцена и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Деятельность органов Советской власти на временно оккупированной врагом территории Северо-Западных областей РСФСР в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)». До перехода на кафедру всеобщей истории и регионоведения работала доцентом кафедры истории (с 1963 г.), в 1984-2008 годы являлась бессменным деканом филологического факультета.