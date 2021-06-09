Общество

Скончался бывший телеоператор ГТРК «Псков» Михаил Холод

На 86-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший телеоператор филиала ВГТРК ГТРК «Псков», известный фотограф Михаил Холод. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Михаил Холод работал телеоператором на Псковском областном телевидении с 1961 по 2017 год. Он был одним из первых, кто осваивал эту профессию на тогда еще совсем молодом региональном телевидении, активно участвовал в его становлении. Его способности удачно выстраивать композицию кадра, желание делать изображение интересным с точки зрения творческого подхода позволили выделить его работу. Профессионализм оператора проявился в съемках телевизионных спектаклей, концертов с участием звезд мирового значения и других.

В 1980-м году Михаил Холод в составе группы советских телеоператоров был командирован в Москву для работы на съемках XXII Олимпийских игр и по итогам был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования».

Долгое время Михаил Холод возглавлял в телерадиокомпании «Псков» отделение Союза журналистов СССР и РФ, награжден многочисленными благодарностями за добросовестный труд, почетными грамотами, значком «Отличник телевидения и радио», медалью «За заслуги перед Псковом», также ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры».