Общество

Псковичка просит помочь кошке, придавленной автомашиной

Псковичка просит помочь кошке, пострадавшей под автомашиной. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте».

«Лежала кошка под машиной. Лапки задние придавлены, видимо, машиной, под которой она лежала. Вытащила ее, она шипит и трясется. Передвигается только передними лапами. Принесла ей покушать, больше ничего не смогла. Оплатить лечение нет возможности. Живот большой, будто ещё и беременная. Не знаю, что делать», – обратилась жительница Пскова к согражданам.

Она уточнила, что пострадавшая кошка находится в Пскове у дома №16 на улице Текстильной, неподалеку от магазина торговой сети «Пятерочка».