Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей»

Один из мобилизованных сотрудников муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» - единственный на предприятии инженер-геодезист Андрей Ануфриев - погиб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.
Андрей Ануфриев. Фото: пресс-служба ПТС
Коллектив муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Ануфриева. «Мы скорбим вместе с вами. Обещаем, что сохраним память о нём в своих сердцах. Семье Андрея Александровича будет оказана вся возможная помощь и поддержка, но чтобы мы ни сделали, этого будет мало, его уже не вернуть. Мы искренне надеемся, что нам больше не придётся писать о наших павших братьях, а семьям не придётся оплакивать своих мужей и детей. Мира нам всем», - добавили на предприятии.
Напомним, в октябре были мобилизованы 22 сотрудника «Псковских тепловых сетей».