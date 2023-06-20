Общество

Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей»

Один из мобилизованных сотрудников муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» - единственный на предприятии инженер-геодезист Андрей Ануфриев - погиб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Андрей Ануфриев. Фото: пресс-служба ПТС

«Андрей Александрович Ануфриев был нашим инженером-геодезистом, единственным на предприятии. Это невосполнимая утрата. Все мы будем помнить его как трудолюбивого, отзывчивого человека, преданного друга и заботливого семьянина. За последние годы мы прошли очень большой и трудный путь, Андрей Александрович провёл колоссальную работу по обследованию объектов предприятия, переработал тонны планов участков, принимал участие во всех самых больших стройках, которые мы проводили», - рассказали в ПТС.

Коллектив муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Ануфриева. «Мы скорбим вместе с вами. Обещаем, что сохраним память о нём в своих сердцах. Семье Андрея Александровича будет оказана вся возможная помощь и поддержка, но чтобы мы ни сделали, этого будет мало, его уже не вернуть. Мы искренне надеемся, что нам больше не придётся писать о наших павших братьях, а семьям не придётся оплакивать своих мужей и детей. Мира нам всем», - добавили на предприятии.

Напомним, в октябре были мобилизованы 22 сотрудника «Псковских тепловых сетей».