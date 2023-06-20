«ПсковАгроИнвест» предлагает трактористу зарплату до 100 тысяч рублей

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»
На предприятии открыты следующие вакансии:
Администрация
- инспектор по кадрам – от 27 000 рублей.
Репродукторный участок свиней
- зоотехник по воспроизводству стада – зарплата от 35 000 рублей,
- работник по уходу за животными – 30 000 рублей,
- техник по учету - от 35 000 рублей.
Цех переработки молока
- лаборант – от 30 000 рублей.
Цех переработки
- уборщица – от 25 000 рублей,
- упаковщик-весовщик – от 40 000 рублей,
- грузчик – от 50 000 рублей,
- обвальщик – от 50 000 рублей.
Столовая
- уборщица-посудомойка – 25 000 рублей,
- повар – 35 000 рублей.
Зерносушильный комплекс
- слесарь-ремонтник – от 35 000 рублей.
Служба главного энергетика
- электрогазосварщик – от 35 000 рублей,
- электрик – 40 000 рублей,
- инженер по обслуживанию и ремонту роботов – от 50 000 рублей,
- слесарь-сантехник – от 35 000 рублей.
Цех деревообработки
- станочник – от 35 000 рублей.
Транспортная служба
- автоэлектрик – 40 000 рублей,
- водитель категории В, С, Е – 70 000 рублей,
- тракторист – от 30 000 до 100 000 рублей,
- водитель категории В – от 35 000 рублей.
Элеватор-Псков
- слесарь-ремонтник - от 35 000 рублей,
- слесарь-сварщик – 35 000 рублей.
Ветеринарная служба
- оператор по ветеринарной обработке – 25 000 рублей.
МТФ «Стремутка»
- доярка – от 35 000 рублей.
- подсобный рабочий – от 40 000 рублей.
МТК «Ажово»
- оператор РДУ - от 40 000 до 60 000 рублей,
- скотник – 40 000 рублей,
- ветеринарный фельдшер - от 30 000 рублей,
- племучетчик – от 20 000 рублей,
- электрик – 40 000 рублей.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел кадров: 33-13-03 (добавочный 58, 59).
Резюме можно прислать по электронной почте: aoa@pskovagro.ru.