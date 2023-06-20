Общество

«ПсковАгроИнвест» предлагает трактористу зарплату до 100 тысяч рублей

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

На предприятии открыты следующие вакансии:

Администрация

инспектор по кадрам – от 27 000 рублей.

Репродукторный участок свиней

зоотехник по воспроизводству стада – зарплата от 35 000 рублей,

работник по уходу за животными – 30 000 рублей,

техник по учету - от 35 000 рублей.

Цех переработки молока

лаборант – от 30 000 рублей.

Цех переработки

уборщица – от 25 000 рублей,

упаковщик-весовщик – от 40 000 рублей,

грузчик – от 50 000 рублей,

обвальщик – от 50 000 рублей.

Столовая

уборщица-посудомойка – 25 000 рублей,

повар – 35 000 рублей.

Зерносушильный комплекс

слесарь-ремонтник – от 35 000 рублей.

Служба главного энергетика

электрогазосварщик – от 35 000 рублей,

электрик – 40 000 рублей,

инженер по обслуживанию и ремонту роботов – от 50 000 рублей,

слесарь-сантехник – от 35 000 рублей.

Цех деревообработки

станочник – от 35 000 рублей.

Транспортная служба

автоэлектрик – 40 000 рублей,

водитель категории В, С, Е – 70 000 рублей,

тракторист – от 30 000 до 100 000 рублей,

водитель категории В – от 35 000 рублей.

Элеватор-Псков

слесарь-ремонтник - от 35 000 рублей,

слесарь-сварщик – 35 000 рублей.

Ветеринарная служба

оператор по ветеринарной обработке – 25 000 рублей.

МТФ «Стремутка»

доярка – от 35 000 рублей.

подсобный рабочий – от 40 000 рублей.

МТК «Ажово»

оператор РДУ - от 40 000 до 60 000 рублей,

скотник – 40 000 рублей,

ветеринарный фельдшер - от 30 000 рублей,

племучетчик – от 20 000 рублей,

электрик – 40 000 рублей.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел кадров: 33-13-03 (добавочный 58, 59).

Резюме можно прислать по электронной почте: aoa@pskovagro.ru.