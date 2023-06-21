Общество

День памяти и скорби отмечают 22 июня

День памяти и скорби отмечают 22 июня. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась Великая Отечественная война.

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах, пишет calend.ru.

В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.