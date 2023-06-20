Общество

«Огненную картину войны» зажгли в Пскове. ФОТО

Псковская область присоединилась к акции «Огненные картины войны» - в сквере имени 60-летия Октября на Четырех углах в Пскове зажглись более 6 тысяч свечей накануне Дня памяти и скорби 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники акции — глава Пскова Борис Елкин, представители органов исполнительной власти, депутаты, активисты и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, представители «Газпром межрегионгаз», военно-патриотические объединения, профсоюзы, ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и молодёжь — выложили из горящих свечей самолет и надпись «Псков помнит».

«Мы должны рассказать подрастающему поколению, через что прошли наши отцы, деды и прадеды», - отметил глава областного центра.

«Наша картина символизирует героические подвиги летчиков, которые они совершали, сражаясь с фашистами в самые первые минуты Великой Отечественной войны, в том числе в небе над Псковом. Поэтому сегодня мы из свечей создали рисунок самолета. Более 80 лет прошло с этой даты, но до сих пор эти события делают нас единым народом, дают нам силы для того, чтобы преодолевать трудности сегодня», – уверен руководитель Псковского регионального исполкома партии «Единая Россия» Максим Адамчук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в Великих Луках в этот вечер у Вечного огня на Краснофлотской набережной из зажженных свечей создали орден Отечественной войны и герб города с надписью «Помним».