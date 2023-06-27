Общество

Какие водоемы в Псковской области пригодны для купания, уточнил региональный Роспотребнадзор

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения провело управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН: