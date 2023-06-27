Какие водоемы в Псковской области пригодны для купания, уточнил региональный Роспотребнадзор

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения провело управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН:
Псков, река Великая - в районе городского пляжа;
Великие Луки, река Ловать - в районе городского пляжа;
Гдовский район, озеро Чудское - в районе поселка Устье, озеро Ужицкое - в районе о/л «Зеркальный» и о/л «Радуга»;
Дедовичский район, река Шелонь - Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;
Дновский район, река Полонка, деревня Скново;
Невельский район, озеро Невельское, озеро Большой Иван - в районе о/л «Звездный», озеро Малый Иван - в районе санатория «Голубые озера» и о/л «Юный Железнодорожник», озеро Березовское - в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь - в районе о/л «Березка» и о/л «Солнечный»;
Новоржевский район, река Льста;
Опочецкий район, река Великая в города Опочка в районе стадиона;
Островский район, река Великая в районе города Остров и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса»;
Палкинский район, озеро Смоленское в поселке Палкино;
Печорский район, озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, озеро Рагозино;
Плюсский район, река Плюсса в районе пляжа Плюссы;
Порховский район, река Шелонь, Порхов, ул. Мельничная набережная и в районе Старое городище;
Пустошкинский район, озеро Зверино деревня Холюны; озеро Крупейское, Пустошка;
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