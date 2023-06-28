Общество

В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ

В российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», сообщила замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева в Госдуме на круглом столе по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе».

«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — цитирует ее РИА Новости.

Параллельно будет готовиться новый учебник, добавила она.

Сейчас планируется внести изменения в закон «Об образовании», чтобы переименовать предмет ОБЖ, а также скорректировать государственные образовательные стандарты «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания», заключила Тимофеева.

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О том, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» планируется переименовать в «Основы безопасности и защита Родины», на минувшей неделе сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.