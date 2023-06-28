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Общество

Эксперты ответили на часто задаваемые вопросы о муниципальной реформе

29.06.2023 15:18|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается реформа местного самоуправления. В рамках этого процесса в сентябре 2023 года пройдут выборы восьми собраний депутатов муниципальных округов первого созыва. Выборы будут проводиться по смешанной избирательной системе. 

После избрания депутатам первых созывов представительных органов МСУ предстоит выбрать глав своих муниципальных округов из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований. 

В рамках проекта по освещению хода муниципальной реформы и избирательных кампаний Псковская Лента Новостей систематизировала поступающие от читателей вопросы и получила ответы на них от представителей экспертного сообщества. 

Для удобства восприятия информация будет опубликована в виде инфографики. 

В материале будут даны ответы на вопросы о том, каковы основные цели и задачи преобразования районов в муниципальные округа, кто выступил с соответствующей инициативой,  какие именно районы ждут изменения, что должно произойти в результате реформы, каковы сроки ее проведения и т.д. Инфографика «Преобразование районов в вопросах и ответах» будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей в ближайшее время. 

Напомним, как убеждены инициаторы изменений, в результате преобразований в муниципальных образованиях удастся создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов МСУ появится больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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