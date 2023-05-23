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Политика

Муниципальная реформа: три четверти пути

24.05.2023 14:44|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается реформа местного самоуправления. Масштабный процесс проходит не одномоментно, а этап за этапом - при его реализации важно не только соблюсти все установленные законом процедуры, но и как можно эффективнее перестроить работу органов МСУ, не наломать дров, доходчиво объяснить суть изменений жителям Псковской области, ради которых изменения и проводятся.

 

Тема эта очень важная, имеет значение для жизни десятков тысяч людей, поэтому требует всестороннего изучения и постоянного мониторинга. Предлагаемая вашему вниманию статья посвящена целям и задачам начатых преобразований, уже проделанной работе и ожидаемым результатам.

Первый шаг 

Значение местного самоуправления невозможно переоценить. Без всякого преувеличения, это сама жизнь наших соотечественников. Именно сотрудники органов МСУ ежедневно находятся ближе всего к людям и по большому счёту являются для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. 

Как отметил 28 апреля 2023 года на заседании президентского Совета по развитию местного самоуправления глава государства Владимир Путин, в органы МСУ прежде всего люди и обращаются со своими нуждами и со своими проблемами и ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к своим инициативам и просьбам. 

«Повышение благополучия и качества жизни граждан – это базовый приоритет нашей с вами общей работы. И как уже сказал, люди часто обращаются именно в органы местного самоуправления, когда сталкиваются с насущными проблемами. Но для них главное, для людей главное, чтобы их вопросы своевременно решались, и, конечно, не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован: муниципальный, региональный или федеральный», - сказал Владимир Путин.

Вместе с тем трудностей на муниципальном уровне хватает, далеко не везде есть необходимые финансовые ресурсы, не всегда эффективна прежняя модель управления, у муниципальных образований зачастую отсутствовали возможности для развития. Вот, собственно, для того чтобы сделать модель более эффективной, и проводится реформа. С инициативой провести преобразования к региональным властям обратились главы целого ряда муниципальных образований Псковской области, лучше других представляющие как реально обстоит дело и что требуется изменить. Таким образом был сделан первый шаг. Состоялись встречи, консультации на уровне регионального правительства, специалисты ознакомились с опытом субъектов РФ, где аналогичная реформа уже проведена - и голос муниципалитетов был услышан.

В январе этого года состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с руководителями ряда районов. Общую инициативу начать на территориях реформу местного самоуправления с созданием муниципальных округов  озвучил глава Струго-Красненского района Александр Волков

«На местах нас поддержали, районные депутаты проголосовали единогласно. Выражаю от всех глав готовность принять участие в совместной работе по реформированию местного самоуправления», - сказал муниципальный руководитель. 

Михаил Ведерников поступившее от районных глав предложение поддержал и рассказал, что в правительстве области ведется работа по этому направлению - специалисты разрабатывают проект соответствующего областного закона. 

«Перед нами стоят две основные задачи. Во-первых, создать в муниципальных округах эффективную модель управления. Во-вторых, сформировать квалифицированный состав муниципальной управленческой команды, которая сможет грамотно использовать все возможности на благо муниципалитетов», - заметил Михаил Ведерников. «У нас профессиональная команда, мы не первый год доказываем, что действуем в интересах людей, делаем все открыто, работаем в рамках действующего законодательства», - акцентировал внимание губернатор. 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что во время проведения реформы может звучать критика, но для всех участников процесса реформирования очевидно - окружная система открывает больше возможностей для муниципалитетов.

«Мы вместе делаем первый шаг в очень важном деле. Будет больше возможностей для привлечения финансов в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. Уверен, что результаты совместной работы будут значительно лучше», - отметил спикер регионального парламента. 

Для дальнейшего взаимодействия глава региона поручил создать рабочую группу при правительстве Псковской области по вопросу муниципальной реформы. Помимо специалистов управлений правительства региона, глав районов, депутатов областного и муниципального уровней, в нее включили активных участников территориальных общественных самоуправлений и тех, кто вносит значимый вклад в развитие муниципалитетов. Основной задачей такого органа являлось сгладить «шероховатости» перехода - и как показало развитие событий, в том числе принятие реформы на местах и доведение информации до тех, кто был обеспокоен, задача была в целом успешно выполнена. 

Сказано - сделано

Уже в феврале губернатор Михаил Ведерников выступил с законодательной инициативой по созданию муниципальных округов. В областное Собрание депутатов был внесен пакет проектов законов. Таким образом было предложено закрепить инициативу муниципалитетов-первопроходцев.

На исходе зимы предложение восьми районов о преобразовании их в муниципальные округа получило законодательное подкрепление - на 19-й сессии регионального парламента депутаты приняли соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский муниципальные округа.

Границы новых муниципальных образований будут полностью совпадать с территориями одноимённых районов с сохранением прежних административных центров и всех поселений. Для перехода на одноуровневую систему организации самоуправления на местах установлен временной период до 1 января 2024 года.  До формирования управленческой структуры  новых округов полномочия по решению вопросов местного значения исполняют существующие органы местного самоуправления. В дальнейшем работа в рамках реформы МСУ была продолжена. 

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях. 

Приняв закон, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах, Псковское областное Собрание сделало все, что требовалось от законодателя для формирования работающей системы. Такое мнение высказал председатель комитета Собрания по МСУ Алексей Севастьянов.

«При подготовке к выборам следующих созывов муниципальные округа смогут что-то поменять с учётом сложившегося опыта, но мне кажется, что предложенная областным законодателем схема очень верная», - добавил он. 

Согласно принятым решениям, в муниципальных округах должны быть избраны собрания депутатов и главы, а также созданы местные администрации. Областной закон определил численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительных органов первого созыва в округах. 

Что дальше?

Планируется, что муниципальные выборы будут совмещены с губернаторскими, и пройдут в сентябре этого года. Выборы будут проводиться по смешанной избирательной системе – на апрельской сессии областного Собрания законодатели дополнили областной избирательной кодекс соответствующей правовой нормой. В собраниях депутатов Печорского, Струго-Красненского, Новоржевского, Опочецкого, Красногородского и Пыталовского муниципальных округов будут 10 партийных представителей и 5 депутатов-одномандатников. В Невельском округе это соотношение составит 10 к 8, в Локнянском - 11 к 4. 

После избрания депутатам первых созывов представительных органов МСУ предстоит выбрать глав своих муниципальных округов из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований. Произойдет это уже в ноябре, о чем на недавнем совещании с представителями региональных отделений партий сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Она отметила, что после выборов в муниципальных округах в сентябре прекратятся полномочия всех депутатов в поселениях и районах, в ноябре будут избраны главы муниципальных образований и прекратятся полномочия глав всех сельских поселений и муниципальных районов. Администрации поселений прекратят свою работу только после формирования новой администрации муниципального округа.

Преобразование районов в муниципальные округа будет положительным, прежде всего, для жителей Псковской области. Так считает председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«Мы надеемся, что результат объединения будет положительным, видим в нём только плюсы. Когда мы вместе и едины, уже есть положительный эффект, а время покажет, насколько наша работа будет результативна. Сейчас мы все понимаем, что переходим на новую стезю. При поддержке правительства области состоится и наше дальнейшее движение к работе в муниципальном округе», - отметила руководитель Совета муниципальных образований.

Таким образом, переходный период в проведении реформы местного самоуправления продолжается. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.  В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за ходом процесса и держать в курсе читателей, которые интересуются происходящим в муниципальных образованиях Псковской области. 
Александр Мельников
Источник: Псковская Лента Новостей
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