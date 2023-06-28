Общество

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко прибыл в Псковскую область

В Псковскую область с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Вместе посетили возведённый по поручению главы государства учебно-лабораторный корпус медицинского факультета ПсковГУ.

Андрей Александрович с самого начала поддерживал наш проект. В рамках профильного стратегического проекта программы "Приоритет 2030" планируется подготовить 1,5 тысячи медицинских специалистов», - отметил глава региона.

Также губернатор и помощник президента обсудили планы по дальнейшему развитию университета и прохождение приемной кампании. На следующий учебный год число бюджетных мест увеличено на 40% – на очные программы бакалавриата и специалитета выделено 920 мест.

Также Андрей Фурсенко принял участие в образовательном модуле «Гуманитарные истоки и смыслы будущего».

«Развитию образования сегодня уделяется особое внимание и на федеральном, и на региональном уровне. Планы у нас масштабные, амбициозные. Благодарю Андрея Александровича за поддержку», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, с 2004 года по 2012 год Андрей Фурсенко являлся министром образования и науки Российской Федерации.