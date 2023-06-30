Общество

Ортопед назвал оптимальную позу для работы в огороде

Многие дачники любят проводить свободное время в огороде, выращивая зелень и овощи. Между тем, работая на грядках, человек испытывает длительную статическую нагрузку, которая может пагубно повлиять на его позвоночник и коленные суставы, отметил врач-ортопед Михаил Игнатов.

«Работать в огороде в согнутом положении или на корточках очень опасно. Когда вы стоите на прямых ногах, нагнувшись к грядке, у вас перегружается позвоночник, в первую очередь поясница. Когда вы сидите на корточках, страдают коленные суставы, в первую очередь мениски. В результате вам могут грозить остеохондрозы, протрузии и грыжа позвоночника, а также артрозы и другие проблемы с коленными суставами. Если подобные проблемы уже есть, они будут прогрессировать», – приводит слова Игнатова радио Sputnik.

Врач рекомендует ухаживать за огородом, стоя на коленях.

«Чтобы как-то нивелировать вред от работы в огороде, подойдут специальные приспособления (щитки – ред.), чтобы стоять на коленях без вреда для суставов. Если вы стоите на коленях, которые согнуты под углом 90 градусов, то это оптимальное положение для работы в огороде», – заключил Игнатов.

Ранее сообщалось, что во время работы в огороде есть риск заразиться инфекциями, которые передаются через почву.