Общество

Врач перечислил риски заразиться инфекциями в огороде

Для многих россиян поездка на дачу – это не только отдых и шашлыки, но и грядки. Во время работы в огороде есть риск заразиться инфекциями, которые передаются через почву, отметил терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В частности, речь может идти о столбняке и токсоплазмозе.

«Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть. Поэтому в огороде важно работать в перчатках и не забывать про личную гигиену – мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза», – приводит советы Хухрева радио Sputnik.

На даче также можно заразиться бешенством – в случае контакта с диким животным или не привитой собакой, продолжил он.

«Хозяева не всегда прививают собак от бешенства, особенно если это дворовые животные. Если вас укусили, нужно сразу начинать прививаться от бешенства (прививка состоит из шести инъекций, последнюю из которых делают на 90-й день после укуса – ред.). От заражения до смерти у собаки обычно проходит 11 дней. Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок. Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку», – пояснил Хухрев.

Не стоит забывать и про клещей, которые могут оказаться на участке, добавил терапевт.

«Клещи – наше все, в Центральной России они могут оказаться заражены боррелиозом, реже – клещевым энцефалитом, это больше сибирская история. Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу. Если клещ просто прополз по коже (без укуса – ред.), и вы его сняли, вы ничем не заразитесь», – заключил Хухрев.