Врач перечислил риски заразиться инфекциями в огороде

Для многих россиян поездка на дачу – это не только отдых и шашлыки, но и грядки. Во время работы в огороде есть риск заразиться инфекциями, которые передаются через почву, отметил терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В частности, речь может идти о столбняке и токсоплазмозе.
«Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть. Поэтому в огороде важно работать в перчатках и не забывать про личную гигиену – мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза», – приводит советы Хухрева радио Sputnik.
На даче также можно заразиться бешенством – в случае контакта с диким животным или не привитой собакой, продолжил он.
Не стоит забывать и про клещей, которые могут оказаться на участке, добавил терапевт.