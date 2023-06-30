Общество

До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 3 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 3 июля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будут грозы.

Прогнозируется ветер юго-западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, днем местами порывистый. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.