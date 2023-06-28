Общество

Атлантический циклон продолжит заливать дождями европейскую часть России

Всю неделю европейскую часть России заливает дождями атлантический циклон. Зона наиболее интенсивной непогоды дрейфует по западным областям страны.

В среду, 28 июня, основной удар стихии принял на себя Санкт-Петербург. Во время грозы на улицах снова фиксировались подтопления, а к дождям местами примешивался град.

По сравнению с понедельником и вторником в среду интенсивность осадков на Русской равнине снизилась. В самом Санкт-Петербурге за 12 часов выпало 12 мм, местами по области эта цифра достигала до 18 мм. Сегодня дожди вновь резко усилятся. И в Москве сегодня пройдёт самый сильный ливень с начала 2023 года, сообщает метеоцентр «Фобос».

В циркуляцию атлантического циклона вольётся ещё один – южный. В результате зона непогоды резко увеличится в размерах, а в районе центра вихря опять ожидаются тропические ливни с грозами: местами за сутки выльется порядка трети июньского объёма влаги.

«По Москве стихия нанесёт удар дважды за сутки. Основные грозовые дожди прошли ночью, и к утру в отдельных районах столицы уже вылилось около четверти июньской нормы осадков. А следующая порция грозовых туч накроет мегаполис ближе к полудню: они могут принести ещё до 10 мм влаги, и только поздним вечером ненастье в столице станет затихать», - отметили синоптики..

Завтра обстановка в атмосфере над Европейской Россией изменится мало. Атлантический циклон продолжит заливать дождями запад региона. Наиболее мощные осадки ожидаются в верхнем течении реки Волги, и здесь тоже местами выльется свыше 20 мм влаги.

«Обстановка в атмосфере станет меняться только с началом июля. Дело в том, что к берегам Чёрного моря протянется гребень азорского антициклона, и он оттеснит поля фронтальной облачности дальше на север Русской равнины. В средней полосе грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер», - пояснили метеорологи..

В Москве сегодня и завтра облачно, так что днём столбики термометров не поднимутся выше +18…+21°. С субботы туч над столицей станет меньше. Короткие ливни с грозами ожидаются только в отдельных районах, и они не помешают солнцу прогреть воздух до +25…+26°.