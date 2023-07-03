Общество

Производство вездеходов «Тактик» модернизируют в Псковской области

Между Фондом инвестиционного развития Псковской области и ООО «Азимут» заключен договор на сопровождение по проекту «Модернизация производства вездеходов "Тактик"», сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В 2023 году в модернизацию производства планируется инвестировать 25 млн рублей. Общий объем инвестиций составит около 370 млн рублей. Срок выхода на полную производственную мощность – декабрь 2024 года.

В ходе реализации проекта планируется создание пяти новых рабочих мест, объемы реализации продукции достигнут 200 машин в год.

Специалисты отдела экспертизы инвестиционных проектов фонда окажут инвестору консультационную помощь по мерам поддержки в части привлечения заемного финансирования.

В правительстве напомнили, что на ПМЭФ-2023 на стенде Псковской области был представлен один из образцов вездехода, и он привлёк много внимания гостей и участников форума.