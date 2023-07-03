Общество

Декоративные фигуры устанавливают в Пушкинском сквере в Великих Луках. ФОТО

Декоративные фигуры по мотивам сказок А. С. Пушкина устанавливают в сквере поэта в Великих Луках. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Прямо сейчас в сквере Пушкина идет монтаж декоративных фигур по мотивам сказок А. С. Пушкина. Прошу всех великолучан бережно относиться к малым архитектурным формам. Великие Луки - наш общий город!» - подчеркнул Николай Козловский.

Напомним, работы по реконструкции сквера идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Смотрите также Пушкинский сквер благоустраивают в Великих Луках. ФОТО

Срок сдачи объекта – август 2023 года.