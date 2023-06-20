Общество

Пушкинский сквер благоустраивают в Великих Луках. ФОТО

Очередной рейд в рамках общественно-партийного контроля состоялся в сквере А. С. Пушкина в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в настоящее время на этом объекте проходят работы по реконструкции сквера в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», здесь создаётся новое культурно-досуговое пространство.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

В очередной плановой проверке работ приняли участие депутаты Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков, избранный в составе территориальной группы депутатов от данного округа, и Константин Максимов – секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Они осмотрели объект. Сопровождала парламентариев помощник первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Елена Гордиенко.

На данный момент в сквере завершены работы по укладке брусчатки, установлены бордюры и созданы новые дорожки.

Депутаты обратили внимание на то, что подрядчик исправил часть замечаний, на которые обращали внимание в ходе прошлого рейда. Старые бордюры и пешеходная плитка, которые оставались на газонах, демонтированы. Там, где проводились работы по укладке осветительных кабелей для фонарных столбов, сделана подсыпка грунта. Устранены замечания, касавшиеся покрытия под воркаут-площадкой. Теперь его элементы не отличаются по высоте.

По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Константина Максимова, работы в данном сквере находятся в фокусе внимания депутатского корпуса. С момента прошлого посещения сквера виден объем выполненных работ, связанный с дальнейшим благоустройством территории. Так, в южной части сквера напротив ранее перенесенной воркаут-площадки установлен детский городок. Под ним уложено специальное покрытие.

Бетонные тумбы, на которых будут установлены малые архитектурные формы, отделаны декоративным камнем. Кроме того, выполнен монтаж свай под 22 фонарных столба. По словам Елены Гордиенко, подрядчик уже закупил электрооборудование, скоро начнется его монтаж.

По результатам промежуточного контрольного рейда подрядчику также будут даны предложения. Например, по необходимости подсыпки и планировки грунта на газонах после завершения всех работ, а также обрезки сухих веток на деревьях вдоль центральной аллеи.

Напомним, что срок сдачи объекта – август нынешнего года.