Общество

Змеи замечены на улицах Пскова

Змей замечают жители Пскова на улицах города. Об этом псковичи рассказали в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Иду, иду, а тут такое! Неужели у нас реально змеи в городе?» - спросил автор снимка, запечатлевший раздавленного ужа.

В комментариях другие подписчики сообщества рассказали, что тоже видели в Пскове змей. В частности, они были замечены у дома №66 на улице Инженерной и в Аллее Ветеранов.

«Лоси в центре города вас не удивляют, а ужонок удивил. Радуйтесь, что они у нас достаточно безобидные», - присоединился к дискуссии еще один подписчик.

Ранее сообщалось, что двух лосят заметили ночью на улице Леона Поземского в Пскове.

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После появилось предположение, что виновным в повреждении остановочного павильона на улице Леона Поземского в Пскове может оказаться лось.