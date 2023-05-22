Происшествия

Крушителем остановки в центре Пскова может оказаться лось, полиция проверяет информацию

Виновным в повреждении остановочного павильона на улице Леона Поземского в Пскове может оказаться лось. Соответствующую информацию, поступившую от очевидцев, проверяют в УМВД России по Псковской области.

«Да, действительно, по факту публикации мы проводим проверку, нам поступила информация от очевидцев. Сообщают о том, что лось разбил стекло автобусной остановки, когда бежал от автобуса», – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, стекло разбили на остановке «улица Александра Невского» возле стен Окольного города. По данному факту администрация Пскова подала заявление в полицию.