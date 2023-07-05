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Общество

Артур Гайдук: Надо увеличить материнский капитал на второго ребенка

06.07.2023 11:15|ПсковКомментариев: 0

Рождаемость у женщин в возрасте старше 25 лет стала снижаться. Об этом заявил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на сессии регионального парламента 6 июля, он сослался на данные демографа Алексея Ракши, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рождаемость в возрасте 25 плюс стала снижаться», - сказал он.  Чтобы демография повышалась, нужно, чтобы второго ребенка рожали через 2 года после рождения первенца, а не через 5-7 лет, считает парламентарий.

«Нет смысла стимулировать рождение первого ребенка - это контрпродуктивно», - подчеркнул депутат.

По его мнению, надо увеличить материнский капитал на второго ребенка.

Пресс-портрет
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского «Яблока»
Теги: #псковское областное собрание #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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