Общество

Артур Гайдук: Надо увеличить материнский капитал на второго ребенка

Рождаемость у женщин в возрасте старше 25 лет стала снижаться. Об этом заявил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на сессии регионального парламента 6 июля, он сослался на данные демографа Алексея Ракши, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рождаемость в возрасте 25 плюс стала снижаться», - сказал он. Чтобы демография повышалась, нужно, чтобы второго ребенка рожали через 2 года после рождения первенца, а не через 5-7 лет, считает парламентарий.

«Нет смысла стимулировать рождение первого ребенка - это контрпродуктивно», - подчеркнул депутат.

По его мнению, надо увеличить материнский капитал на второго ребенка.