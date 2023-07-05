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Общество

Число рожающих псковичек в возрасте от 20 до 24 лет уменьшилось на 15%

05.07.2023 16:46|ПсковКомментариев: 1

Новые дополнительные меры поддержки молодых матерей Псковской области обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ. Мера поддержки, направленная на стимулирование рождаемости в регионе, распространяется на жительниц Псковской области в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок.

Льгота по транспортному налогу рассчитана на три года – с рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов попросил объяснить, как эти решения влияют на рождаемость. «Кто-то просчитывал, насколько будет увеличиваться рождаемость?» – спросил депутат.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селивёрстова рассказала, что комитет провел расчеты анализов и имеются тревожные показатели. 

«Количество фертильных женщин от 15 до 49 лет составляет 38%. Наиболее малочисленные группы – от 15 до 19 лет, от 20 до 24 лет. В Псковской области большинство женщин фертильного возраста имеют одного ребенка. Происходит уменьшение количества рождения детей в 20-24 года. Уменьшение составило 15%», – пояснила она.

Татьяна Селивёрстова отметила, что меры поддержки – это некая стабильность для семьи, поскольку это будет большим стимулом и поддержкой для рождения. Кроме того, она привела статистику по многодетным семьям, объясняя, что меры поддержки для них дали свой результат.

«В 2018 году 1331 ребенок был рожден третьим и более, а в 2021-м их уже было 1379. Комплексная мера поддержки многодетных семей дала свой результат», – заверила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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