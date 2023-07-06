Общество

Отведать деревенское угощение и отыскать цветок папоротника смогут гости Полистовского заповедника

Опубликована подробная программа праздника «Купальские забавы», который пройдет в деревне Гоголево Локнянского района 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Организаторами события выступают Полистовский заповедник, благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» и жители деревни Гоголево. Мероприятия начнутся в 16:00 и продолжаться до 20:00.

В течение всего праздника запланированы ярмарка, деревенские угощения, фотозона, посещение музея и посещение экокласса «Полистовье на ладони».

В программе:

16:00-18:00 - творческие мастер-классы,

16:00-17:30 - мобильный планетарий в доме культуры,

16:00 - 17:30 - мастер-класс от детского технопарка «Кванториум Псков»,

16:00 - 18:00 - деревенская почта, можно будет отправить открытку с рецептом Полистовской кухни в любую точку России,

16:30-17:30 - посещение деревенского храма,

16:30, 17:00 - ботанический квест по поиску цветка папоротника,

16:30-18:00 - игровая программа для детей от «Игры нашего двора»,

17:00-18:00 - мини-экскурсия на болотоходах,

17:00 - экскурсия на маршрут «Люди и леса» (продолжительность одной экскурсии 2 часа),

18:00 - 20:00 - концертная и игровая программа,

18:00-19:00 - мастер-класс по плетению венков,

19:30-20:00 - костер и пускание венков (в зависимости от погодных условий и режима пожарной опасности в регионе).

Как напомнили в заповеднике, праздник - часть некоммерческого проекта, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в малых населенных пунктах Псковской области.