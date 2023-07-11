Общество

Михаил Ведерников: В регионе есть большие претензии к работе «Почты России»

Работу АО «Почта России» в Бежаницком районе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом муниципалитета сегодня, 12 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для многих населённых пунктов прекращение работы почтового отделения - коллапс. В отделённых деревнях по сути нарушилась логистика, ведь там также нет сотовой связи и Интернета», - обратилась член общественного совета к главе региона.

Вакансии есть, но не востребованы из-за размера заработной платы.

«У нас большие претензии к руководству "Почты России" по работе в Псковской области. У нас несколько раз терялись тиражи районных газет. Введение тарифа на доставку корреспонденции они выставили нам как ультиматум. На ярмарке вакансий кого они хотят заманить на зарплату в 12 тысяч рублей? Нам не понятна их позиция. Да, это бизнес, но должен быть диалог. Могут быть и региональные субсидии. Сейчас мы ищем альтернативу почте. Многие вещи можно оплачивать и заказывать через Интернет. Многие ИП дают возможность арендоваться пунктам выдачи», - отметил губернатор.

Он сообщил, что в конце июля планируется встреча руководства региона и генерального руководства АО «Почта России».

«Будем с ними разговаривать, если достучаться не получится, обратимся к председателю правительства. Надо заставить их выполнять социальную задачу. Пересмотреть: не платить аренду отделениям, например, а только коммуналку, давать на это субсидии. Я эту проблему знаю, мы ей занимаемся. Поручаю собрать со всех районов документальные подтверждения того, как они работают», - заключил Михаил Ведерников.

Также в правительстве области будут искать варианты, чтобы самостоятельно доставлять корреспонденцию.

Напомним, в последнем выпуске проекта Псковской Ленты Новостей «Рейтингомер» руководитель областного отделения «Почты России» Ольга Беляцкая получила «-1». Подробнее о причинах такого рейтинга можно узнать в материале по ссылке ниже.