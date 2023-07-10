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Политика

Рейтингомер: липовый диплом, женщины сверху и низкая калорийность компота

10.07.2023 17:31|ПсковКомментариев: 0

Салют! Представляем вашему вниманию обзор политической активности за неделю. Свое субъективное мнение высказывает комментатор ПЛН Господин Рейтингомер.

 

Оценки политикам, чиновникам и другим публичным персонам выставляются по пятибалльной шкале, плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Александр Баев

Самую низкую оценку минус пять получает первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев. Как сообщают масс-медиа со ссылкой на правоохранительные органы, ранее выдвинутый на губернаторские выборы коммунист подал в Избирком ложные сведения о наличии у него диплома о среднем специальном образовании. Как следует из опубликованного в Сети документа, указанный Баевым диплом - липовый. Вскрывшиеся обстоятельства объясняют, почему кандидат неожиданно слился с выборов.

Но, вероятно, это еще не конец истории и последует продолжение в правовой плоскости - как считают юристы, тут есть основания говорить о служебном подлоге в соответствии с частью 2 статьи 292 УК РФ. 

-4 Андрей Ермаков

Минус четыре ставлю врио председателя областного комитета по образованию Андрею Ермакову. Он фактически провалил важный «экзамен» - отчет на парламентском часе в областном Собрании депутатов. Представил затянутый нудный доклад, говорил с депутатами на разных языках, заслужил критику, путался при ответах, вице-губернатор Вера Емельянова даже вынуждена была спасать подопечного - в определенный момент пришла ему на помощь, а депутаты, хоть по итогу рассмотрения вопроса и проголосовали положительно, иронично комментировали происходящее и давали господину Ермакову советы лучше ознакомиться со статистикой. После порки на сессии главный по образованию дал искрометный комментарий госмедиахолдингу - мол, по итогам внеплановой проверки детских лагерей (напомним, ранее произошло массовое отравление детей в лагере в Псковской области) выявлено незначительное количество нарушений - например, низкая калорийность компотов.

-3 Олег Брячак

Минус три схлопотал депутат областного Собрания от «Справедливой России - За правду» Олег Брячак. В ходе того самого парламентского часа он вновь обрушился с критикой на господина Ермакова, однако тут же получил обвинения в свой собственный адрес.

Глава комитета Собрания по законодательству и МСУ, единоросс Алексей Севастьянов заявил, что Брячак говорит неправду, далее произошла острая перепалка. Вполне вероятно, что пикировкой на сессии дело не ограничится - и продолжение последует. 

-2 Лев Шлосберг*

Минус два получает яблочник Лев Шлосберг* (напомню, решением Минюста он внесен в реестр иностранных агентов). Оппозиционер подвергся спланированной мощной атаке в нескольких провластных Telegram-каналах. Видно, что заказчики наезда пытаются довести операцию по выдавливанию Шлосберга* из легального политического поля до конца. Атака жесткая, другому в такой ситуации дал бы и больший минус, но на псковского яблочника, у которого на подобные действия выработался стойкий иммунитет, всё это, похоже, не особо действует. 

- 1 Ольга Беляцкая

Минус один заношу в дневник руководителя областного отделения «Почты России» Ольги Беляцкой. Ей приходится отдуваться за то, что происходило до прихода на руководящий пост. Псковские почтальоны нередко дают негативные инфоповоды - то жалобы от клиентов поступают, то вовсе уголовка. Вот и намедни стало известно: теперь уже бывшую начальницу псковского почтового отделения осудили (правда, условно) за присвоение почти полумиллиона рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. 

0 Андрей Мошков

Нейтральную оценку получает Андрей Мошков. Что, вы пока не знаете, кто это? Запоминайте фамилию - это без пяти минут новый прокурор Псковской области. В Совете Федерации руководители комитетов уже одобрили кандидатуру господина Мошкова, осталось пройти ряд обязательных процедур - после чего будем ждать представления нового руководителя «ока государева» в Пскове. Плюсов или минусов пока не ставлю - ограничиваюсь ноликом и констатацией факта.  

+1 Артур Гайдук

Теперь к положительным оценкам. Плюс один уходит руководителю Псковского отделения партии «Яблоко», депутату областного Собрания Артуру Гайдуку. Так отмечаю его возросшую активность в публичной сфере, в том числе в стенах регионального парламента. Шестого июля в ходе так называемых «десятиминуток ненависти» перед началом очередной сессии яблочник взял слово первым и подробно высказался на тему мер господдержки рождаемости. 

+2 Павел Бикташев

Плюс два ставлю председателю областного отделения партии «Родина», экс-депутату Псковского районного собрания Павлу Бикташеву. На минувшей неделе он принял участие в круглом столе с участием представителей оппозиции в эфире нашей радиостанции. Притом, что тягался Бикташев аж с тремя выдвинутыми кандидатами от КПРФ, ЛДПР и «Партии роста»? выглядел он ярче и острее, чем другие участники, поддал жару и напомнил о себе. 

+3 Наталия Соколова

Строчкой выше расположилась уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она встречала в регионе коллегу - федерального уполномоченного при президенте России  Марию Львову-Белову, и та высоко оценила работу в сфере защиты прав детей в Псковской области

Приезд госпожи Львовой-Беловой наряду с визитом в регион первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко стали самыми заметными на неделе.

Отмечу, что Кириенко вместе с митрополитом Тихоном, губернатором Михаилом Ведерниковым и главой Росмолодежи Ксенией Разуваевой дали старт работе круглогодичного образовательного центра «Истоки» в Печорском районе. 

+4 Александр Котов

Плюс четыре ставлю председателю Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Спикер уверенно провел последнюю перед каникулами сессию регионального парламента, уверенно держал бразды в своих руках и в целом завершил парламентский сезон, в ходе которого псковские депутаты приняли немало важных решений. Сам председатель Собрания в интервью ПЛН охарактеризовал завершившийся сезон как весьма напряженный, что во многом определялось тем, что мы сейчас живем в непростое время и это требует от всех, от законодательных органов, прежде всего, повышенной концентрации внимания. 

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять получает сенатор от Псковской области, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым он провел заседание Генсовета и выступил по ряду актуальных вопросов. Турчак контролирует подготовку к сентябрьским выборам и по-прежнему активен по темам СВО. Кроме того, партийный руководитель вновь поднялся в рейтинге ведущих политиков страны - по итогам июня он уже 14-й.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы партии «Единая Россия», правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов, социальные сети.  

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов 

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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