Общество

Бывшие супруги из Петрозаводска делят детей: опубликованы подробности исчезновения брата и сестры

Жительница Петрозаводска заявила, что бывший муж забрал двух детей и заблокировал ее телефон, она обратилась в полицию и к детскому омбудсмену Карелии.

Ранее сообщалось, что двоих малолетних детей похитили и привезли, предположительно, в Псковскую область.

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Инна Коломайнен рассказала, что с 4 июня 2023 года не знает, где находятся ее дочь Майя и сын Матвей. По словам женщины, она привезла детей бабушке — маме бывшего супруга. Оттуда отец вывез детей, и не сообщает, где они находятся. Последний раз он ответил на звонок 14 июня, после чего телефон был заблокирован, сообщает издание «Республика Карелия».

«После тщетных попыток выяснить, где они, дозвониться до отца детей, заявила в полицию, прокуратуру и к детскому правозащитнику. На данный момент до сих пор не установлено местонахождение детей, с 14 июня у бывшего мужа заблокирован телефон, как и в мессенджерах все мои обращения остались без ответа, а потом и вовсе заблокировал меня, что было зафиксировано полицией. Требования полиции связаться со мной и предоставить мне общение с детьми остались без ответа. Пожалуйста, если вы видели этих детей или можете сообщить какую-либо информацию по делу, сообщите. Буду очень благодарна советам и помощи в розыске детей. Мой телефон: 8-911-438-19-89 Инна», — рассказала «Республике» Инна Коломайнен.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, Инна Коломайнен несколько раз обращалась в полицию. По всем заявлениям проводится проверка. Но поскольку отец не лишен родительских прав и нет решения суда о месте проживания детей, то никакой криминальной составляющей в данном деле нет. Он, как родитель, имеет право поехать с детьми в отпуск, на дачу, в путешествие. От полиции он не скрывается, выходит на связь. И даже записал видео, на котором запечатлел детей, доказав, что с ними все хорошо.

Как сообщила женщина, с 2019 года супруги находятся в разводе. Сейчас Инна подала заявление о запрете на вывоз детей заграницу.

Геннадий Сараев — детский омбудсмен Карелии подтвердил информацию о том, что петрозаводчанка Инна Коломайнен обратилась в службу правозащитника.

«На самом деле, это ни какой-то выдающийся случай. К сожалению, таких ситуаций в моей практике уже десятки. При разводе супругов заложниками семейных "разборок" становятся дети. В данной ситуации, действительно, отец может забрать детей. Он имеет на это право. Решения о месте проживания детей нет. И поэтому здесь нет криминальной составляющей и факта похищения тоже. Другое дело, что в этой ситуации нарушены права матери, которая имеет право знать, где находятся ее дети. И имеет право с ними общаться. В целом о ситуации судить без мнения отца мы тоже не можем. Его позицию мы должны услышать, но пока нет такой возможности. Хотя я знаю, что от полиции он не скрывается. Мы обратились к министру МВД Карелии с заявлением о том, чтобы маме сообщили сотрудники полиции место нахождения ее детей. Еще раз повторю, она имеет право знать об этом», — рассказал Геннадий Сараев.