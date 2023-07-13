Происшествия

Похитители увезли малолетних брата и сестру в Псковскую область

Похитители увезли 7-летнюю Майю и 5-летнего Матвея Коломайнен, предположительно, в Псковскую область. Об этом сообщается в группе добровольного поискового отряда «Длинный берег» Республики Карелия.

Они пропали в Петрозаводске 4 июня, до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

По предварительной информации, их вывезли в Псковскую область на автомобиле Mersedes Glk 350 4Matic с госномером А 095 EM 178.

Сведения, которые помогут найти детей, можно сообщить по телефонам: 8911-052-40-90 или 112.