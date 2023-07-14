Общество

Мурашко оценил состояние медицинской сферы в Псковской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил состояние медицинской сферы в Псковской области в ходе рабочего визита в регион. Своё мнение об увиденном он высказал в ходе общения с журналистами 14 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Инфраструктура меняется хорошо и достаточно быстро. В регионе появились новые объекты: ФАПы, больницы, поликлиники. И эти объекты не просто сдаются, а есть программы по поддержке привлечения кадров. Работают федеральные и региональные программы. Дополнительные социальные выплаты в первичном звене получают все медицинские работники. В регионе создан и факультет, который готовит медицинские кадры. То есть задача решается с нескольких сторон», – отметил Михаил Мурашко.

Он оценил тот факт, что в регионе построен медицинский корпус университета. «Немаловажно, что инфраструктура в университете является предметом внимания федеральных властей. Выпускники будут не только теоретически подготовлены, но и практически, будут уметь работать руками», – добавил министр.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Псковскую областную клиническую больницу, один из филиалов Псковской городской поликлиники, Псковский клинический перинатальный центр, а также новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также осмотрел новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета, где с нынешнего учебного года стартует подготовка медицинских кадров для Псковской области.

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В завершение Михаил Мурашко и Михаил Ведерников провели совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения.