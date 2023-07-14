Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко работает в Псковской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудит перспективы развития сферы здравоохранения региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Планируется, что министр посетит Псковскую областную клиническую больницу, один из филиалов Псковской городской поликлиники, Псковский клинический перинатальный центр, а также новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Все эти медучреждения были оснащены новым оборудование, закупленным, в том числе, на средства профильного нацпроекта «Здравоохранения».

Михаил Мурашко также осмотрит новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета, где с нынешнего учебного года стартует подготовка медицинских кадров для Псковской области.

В завершение Михаил Мурашко и Михаил Ведерников проведут совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения.