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Михаил Ведерников: Есть положительная динамика в части устранения кадрового дефицита в сфере здравоохранения

Положительная динамика наметилась в части устранения кадрового дефицита в сфере здравоохранения в Псковской области. Об в ходе общения с журналистами сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Положительная динамика в части устранения кадрового дефицита в сфере здравоохранения, конечно, есть. Я напомню, что ещё несколько лет назад дефицит медицинских кадров в Псковской области был самым высоким в стране - 56,5%. В прошлом году маятник качнулся в другую сторону, и на сегодняшний день дефицит составляет порядка 45-47%. Это немало, но все же мы видим, что адресные меры поддержки, которые действуют и на федеральном, и на региональном уровне, дают свой положительный эффект», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что накануне, 13 июля, он встретился с выпускниками псковских школ.

«Было много вопросов по этой тематике. Отметил, что студентов-медиков будем поддерживать дополнительной стипендией и в средних специальных училищах, так и в вузах: от 3 до 10 тысяч рублей. Новый учебный лабораторный корпус университета становится популярным. Некоторые хотят из Петербурга перебраться к нам, чтобы учиться в нашем новом институте», – заключил глава региона.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. Он посетил Псковскую областную клиническую больницу, один из филиалов Псковской городской поликлиники, Псковский клинический перинатальный центр, а также новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также осмотрел новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета, где с нынешнего учебного года стартует подготовка медицинских кадров для Псковской области.

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В завершение Михаил Мурашко и Михаил Ведерников провели совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения.