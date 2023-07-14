Общество

Михаил Мурашко: Порочную практику отложенного материнства нужно прекращать

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказался по теме «отложенного материнства» в ходе общения с журналистами в Пскове сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мысль, которая существовала раньше, что женщинам необходимо сначала заниматься учебой, карьерой, а только потом думать о том, чтобы родить ребенка – это совершенное заблуждение. Потому что возраст женщин позволяет раньше стать мамой и заниматься карьерой параллельно. Такие женщины наиболее успешны со здоровыми детьми. Эту порочную практику отложенного материнства нужно ломать», – отметил Михаил Мурашко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что в регионе эту задачу понимают как стратегическую. «Помимо достаточно весомого пакета государственной поддержки материнства и детства, на региональном уровне предусмотрели дополнительные 50 млн рублей для того, чтобы стимулировать женщин, которые решили родить в возрасте до 25 лет. Все исследования говорят о том, что это самый перспективный возраст, чтобы ребенок родился здоровым», – пояснил глава региона.

Напомним, министр здравоохранения посетил Псковскую областную клиническую больницу, один из филиалов Псковской городской поликлиники, Псковский клинический перинатальный центр, а также новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также осмотрел новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета, где с нынешнего учебного года стартует подготовка медицинских кадров для Псковской области.

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В завершение Михаил Мурашко и Михаил Ведерников провели совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения.