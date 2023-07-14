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Михаил Мурашко: Модернизация медицины в Псковской области идет полным ходом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в пятницу, 14 июля, посетил нескольких медучреждений Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Положительной оценки удостоился Псковский клинический перинатальный центр. Об основных направлениях работы рассказал главврач учреждения Николай Красиков. Официальные лица осмотрели родильные боксы, ознакомились с работой отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. При осмотре послеродового отделения Михаил Мурашко вместе с губернатором пообщался с двумя жительницами региона, которые уже третий раз стали мамами.

«По сравнению с тем, что было раньше, мы сейчас находимся как в пятизвездочном отеле», — оценила условия в медучреждении одна из них. В продолжение Министр здравоохранения РФ и губернатор передали мамам, которые уже стали многодетными, памятные медали акции «Подарок новорожденному» и пожелали псковичкам и малышам здоровья и успехов.

«Созданный по поручению президента России перинатальный центр обеспечивает безопасную среду для материнства. Здесь доступны все виды помощи. Хорошее учреждение с достойной организацией работы», — прокомментировал итоги посещения министр.

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Михаил Ведерников в свою очередь проинформировал о принятых на региональном уровне адресных мерах поддержки для тех жительниц региона, которые станут мамами до 25-ти лет включительно. На эти цели направлено 50 млн рублей, предусмотрены единовременные, ежемесячные выплаты до достижения ребенком 1,5 лет, материальная поддержка семей с ипотекой.

Внепланово Михаил Мурашко заехал в Детскую областную клиническую больницу. Он оценил оснащение приемного покоя, травматологического отделения, посетил пациентов, находящихся в реанимации, заслушал доклады о состоянии детей и ходе лечения. «Мы работаем в регионе с группой врачей по различным направлениям. По итогам осмотра пациентов, принято решение по нескольким детям о переводе в федеральные медучреждения в кратчайшие сроки. Такое взаимодействие федеральных и региональных центров, телемедицинская связь и консультативная помощь позволяет в самых критических ситуациях сохранить жизнь», — обратил внимание Михаил Мурашко.

Особое внимание министр здравоохранения РФ уделил профилактическим мероприятиям и диспансерному наблюдению на примере работы одного из филиалов Псковской городской поликлиники. Он зашел в регистратуру, посмотрел за работой колл-центра и системы электронной записи к специалистам, посетил рентген-кабинет, кабинет неотложной помощи, пообщался с врачами и пациентами. Отдельно Михаил Мурашко отметил удобство диспансерного наблюдения за пациентами с помощью единой информационной системы. «Информационные системы еще предстоит дорабатывать, но они уже помогают медикам оперативно получать результаты анализов, выписки, вести карту пациента. В этом году начнется пилотное внедрение программ с искусственным интеллектом, для этого инфраструктура уже подготовлена. Это позволит увеличить качество диагностики, облегчить труд врача», — сказал он.

Локомотивом в части подготовки медицинских кадров для региона должен стать новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета. Его возможности презентовала ректор вуза Наталья Ильина. Михаил Ведерников и Михаил Мурашко осмотрели лаборатории и учебные классы, современное оборудование.

«На недавней встрече с золотыми медалистами многие уже интересовались адресными мерами поддержки молодых медиков, и этот корпус, как современное образовательное пространство, уже пользуется популярностью среди абитуриентов. В целом в Псковской области нам удалось сломить отрицательную тенденцию и сократить дефицит медицинских кадров. Это говорит, что наши меры поддержки действуют», — обратил внимание губернатор.

Михаил Мурашко в свою очередь обратил внимание, что корпус полностью адаптирован для обучения медицинским наукам, все организовано по современным стандартам, включая практико-ориентированный подход к обучению. «Техническое обеспечение вуза по этому направлению стало предметом федеральных и региональных властей. Мы стремимся к тому, чтобы выпускники после выпуска умели работать руками, для чего нужна практика, в том числе на манекенах, симуляторах», — сказал Михаил Мурашко.

Еще один объект внимания — фельдшерско-акушерский пункт в деревне Череха Псковского района. Он открыт в марте этого года в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области». Здесь работает фельдшер Диана Гамельзянова, она обслуживает пациентов ежедневно, в том числе в выездном формате. Фельдшер рассказала министру об организации взаимодействия с пациентами, применении телемедицинских технологий в работе.

В Псковской областной клинической больнице Михаил Мурашко посетил неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, отделение неотложной кардиологии, а также посмотрел за ходом операции с применением ангиографической установки, приобретенной в 2019 году.

По итогам объезда министр здравоохранения РФ заметил, что модернизация медицинской сферы Псковской области идет полным ходом, появляется новая инфраструктура. «Здесь не просто сдаются новые объекты, существует программа по поддержке кадров. Это синергия федеральной и региональной программ, что позволяет преодолеть дефицит кадров. Каждый блок трансформации важен, все это позволяет максимально удовлетворить потребности граждан и сократить временные потери. Для врачей разрабатываются новые технологические процессы, позволяющие больше времени уделять пациентам. Хочу отдельно отметить разделение потоков в медучреждениях, создание в поликлиниках профилактических отделений. Это позволит разделять тех пациентов, кому необходимо лечение или диспансерное наблюдение и тех, кто пришел на профилактический осмотр», — сказал Михаил Мурашко.