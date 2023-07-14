Общество

В Псковском перинатальном центре доступны все виды помощи - Михаил Мурашко

Работу Псковского перинатального центра оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках визита традиционно посетили учреждения помощи матери и ребенку. Хочу отметить, что созданный по поручению президента в Псковской области перинатальный центр сегодня обеспечивает безопасную среду для материнства. Все виды помощи, которые существует в современной медицине, доступны в этом центре», – сказал Михаил Мурашко.

Министр прокомментировал посещение родильного отделения в центре. «Заходили к родильницам. У двух женщин в одной палате были уже третьи роды. Так получилось, что у одной три мальчика, а у другой три девочки. Они сравнили, как рожали в предыдущие периоды, оценили наблюдения. Сами пациенты отмечают, что изменения произошли кардинальные как в условиях пребывания, так и в части оборудования, отношения персонала», – уточнил Михаил Мурашко.

Он добавил, что сегодня в регионе работают ведущие специалисты в области неонатологии, акушерства и гинекологии. Были проведены консилиумы, ряд пациентов после осмотра решили перевести в федеральные клиники.

Напомним, министр поручил трем ведущим клиникам страны взять на контроль лечение подростка из Пскова с сепсисом.

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Напомним, министр здравоохранения посетил Псковскую областную клиническую больницу, один из филиалов Псковской городской поликлиники, Псковский клинический перинатальный центр, а также новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также осмотрел новый учебно-лабораторный корпус Псковского государственного университета, где с нынешнего учебного года стартует подготовка медицинских кадров для Псковской области.

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В завершение Михаил Мурашко и Михаил Ведерников провели совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения.