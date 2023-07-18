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Младенца из Пскова с множественными пороками прооперируют в ближайшее время

Четырехмесячного ребенка с синдромом Эдвардса прооперируют в ближайшее время. Об корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил проректор по информационно-аналитическому обеспечению Педиатрического университета Валентин Сидорин.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко псковские врачи обсудили проблемы девочки с ведущими сотрудниками Педиатрического университета. Это было сделано в рамках визита главы Минздрава в регион.

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Младенец поступил вчера, 17 июля. Ребёнок получит необходимое лечение в кардиохирургическом отделении Перинатального центра университета. Сейчас он находится в отделении кардиохирургии и вскоре будет прооперирован.