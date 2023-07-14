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Младенцу из Пскова с множественными пороками развития облегчат жизнь в петербургской клинике

4-месячного ребенка с синдромом Эдвардса для коррекции кардиопатологии госпитализируют из Пскова в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет в понедельник, 17 июля. Об корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил проректор по информационно-аналитическому обеспечению Педиатрического университета Валентин Сидорин.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко псковские врачи сегодня обсудили проблемы девочки с ведущими сотрудниками Педиатрического университета. Это было сделано в рамках визита главы Минздрава в регион.

Ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России профессор Дмитрий Иванов подчеркнул, что ребёнок получит необходимое лечение на кардиохирургмческом отделении Перинатального центра университета. Соответствующие указания даны, учреждение готово принять пациента.

Ректор обратил внимание, что позавчера, 12 июля, новорождённый ребёнок с патологиями почек, лёгких и сердца был переведен в клинику Педиатрического университета, сейчас определяется последовательность оказания мер помощи ему. «Проблем у ребёнка много, будем лечить последовательно», - отметил ректор.

Дмитрий Иванов отметил, что около 1000 детей из Псковской области проконсультированы и вылечены в отделениях Педиатрического университета, который является крупнейшей детской клиникой России.

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Кроме того, ректор обратился к жителям области, родителям. «Университет готов принимать самых тяжёлых детей, и направление в него родители могут получать, не опасаясь, что не будет квот, все дети будут обследованы и вылечены. Кроме того, если родители имеют опасения о здоровье детей, они могут привезти ребёнка в приёмное отделение без направления. Отказа не будет, это федеральному вузу предписано законом», – заключил Дмитрий Иванов.