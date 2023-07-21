Общество

Александр Козловский: Наши земляки мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость города и страны

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Пскова с Днем города и с 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Искренне поздравляю жителей Пскова с Днем города и с 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков!

«С первых дней войны гитлеровское командование называло Псков "ключом к парадным дверям Ленинграда". Захватчики не проявляли ни капли милосердия к жителям Пскова во время оккупации. Город был почти полностью разрушен. Наши земляки мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость города и страны, громили врага на фронтах и в тылу. И сегодня каждая семья бережно хранит память о своих родных, кто пережил войну и внес свой вклад в приближение Победы», – обратился к горожанам Александр Козловский.

Он добавил, что сегодня, в день 1120-летия Пскова, псковичи – потомки победителей разных веков – вспоминают ратные подвиги предков, чтят память о них и преклоняются перед их мужеством и героизмом.

Сегодня, 23 июля, в Пскове продолжаются мероприятия в честь праздничных дат.