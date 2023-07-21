Общество

Псков отмечает 1120-летие со дня первого упоминания в летописи

1120-летие со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 79-я годовщина освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков отмечается сегодня, 23 июля.

Первые упоминания о Пскове относят к 903 году. История Пскова связана с именем княгини Ольги. Во время ее княжения Псков превратился в административный и торгово-ремесленный центр. Пограничное расположение Пскова позволяло ему долго сохранять независимость и от притязаний Новгорода, и от влияния Москвы.

Псковская крепость долгое время была западным форпостом русских земель. Ей приходилось отражать частые атаки литовских и польских князей, немецких и шведских рыцарей. Псковские дружины участвовали в Невской битве, Ледовом побоище, Раковорском сражении. Крепость была взята лишь единожды из-за предательства одного из бояр, который открыл ворота неприятелю.

В 1510 году Псков потерял независимость и вошел в состав Московской Руси. С 27 августа 1581 по 4 февраля 1582 года происходила героическая оборона Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Поражение армии Речи Посполитой под Псковом помогло России вернуть захваченные города и окончить Ливонскую войну в прежних границах.

В 1615 году началась осада Пскова войсками шведского короля Густава Адольфа. Несмотря на смутное время, в городе активизировалась торговля. С 15 века Псков – главный партнер купцов Ганзы. Объем торговых пошлин Пскова двукратно превышал новгородский и равнялся московскому.

После основания Санкт-Петербурга Псков утратил военное и торговое значение. В XIX веке в городе развивалась промышленность. В 1917 году Николай II в царском поезде, задержанном на станции Псков, подписал манифест об отречении от престола. В сентябре 1919 года в городе установили власть советов.

Во время Великой Отечественной войны город сильно пострадал. Был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года и освобожден 23 июля 1944 года. В 2009 году Пскову присвоили звание «Город воинской славы».

Как проходило освобождение Пскова в 1944 году, можно узнать в выпуске проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».

Сегодня, 23 июля, в Пскове продолжаются мероприятия в честь праздничных дат.

На стадионе «Электрон» уже во второй раз пройдет военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова». С 12:00 будут работать интерактивные площадки, посвященные Великой Отечественной войне. Также псковичи смогут посетить выставку стрелкового вооружения.

В 14:00 пройдет парад советской военной техники. Зрители увидят легкий танк Т-60, грузовой автомобиль ЗИС-5, танкоремонтную мастерскую из фильма «Тыл танкового батальона», ретро-автомобили и другие легендарные машины. После парада можно будет сделать памятные фото с техникой.

В 16:00 на площадке перед Троицким мостом состоится вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем!». Участники мероприятия смогут не только исполнить множество стилей танца (от бальных до парных латиноамериканских), но и послушать выступление молодых музыкальных коллективов «Четыре Грамма» и «Постоянные».