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Большого баклана встретили на озере Тоболенец в Пушкинских Горах. ФОТО

Большого баклана встретили на озере Тоболенец в Пушкинских Горах. Об этом сообщила местная жительница на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Татьяна Иванова / «ВКонтакте»

«Вот такая птица появилась на Тоболенце», - написала автор фотографий.

Зимой сотруднику Государственного Пушкинского заповедника удалось запечатлеть оставшегося зимовать в псковских пушкинских местах баклана.

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Большой, или черный баклан – перелетная водоплавающая птица с перепончатыми лапами. Как только в водоеме заканчивается рыба, он улетает в более теплые места; Средиземноморье или Северная Африка.

Птица выслеживает добычу в воде: находиться в полупогруженном состоянии или торчит одна голова. Выследив цель, он бесшумно ныряет, затем клювом переламывает рыбьи жабры и заглатывает. Голос у бакланов низкий и глубокий. После ныряния перья баклан сушит следующим образом: он садиться на берег и расправляет крылья, чтоб они скорее высохли.

Встречали этих птиц и на берегу реки Псковы напротив Троицкого собора в прошлом году.