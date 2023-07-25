Общество

Около 30 человек захотели вступить в отряд «Дружина» в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 25 июля, провел совещание с муниципалитетами по организации районных и городских филиалов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во время вступительного слова Михаил Ведерников обратил внимание, что организация будет работать в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Всего на территории региона образуют 11 филиалов организации, в том числе межмуниципальные.

«С прошлой недели мы объявили открытый набор неравнодушных людей, которые готовы принять участие в этой работе. На текущий момент уже поступило около 30 обращений от граждан», — отметил глава региона.

Потенциальный кандидат для вступления в «Дружину» должен соответствовать нескольким критериям. Во-первых, гражданин должен достичь совершеннолетия. Во-вторых, кандидат выражает готовность в свободное от своих основных занятий время участвовать в обеспечении общественного порядка, устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Для формирования нужных компетенций планируется составить план-график обучения дружин, будут задействованы специалисты территориальных управлений федеральных ведомств, входящих в «силовой блок», а также главное управление МЧС России по Псковской области.

«Кто первым завершит набор, те дружины приступят к прохождению образовательных модулей в первоочередном порядке», — обратился к главам Михаил Ведерников.

Заместитель руководителя аппарата правительства — начальник управления специальных программ Андрей Вьюнов на совещании доложил об основных направлениях работы «Дружины» и обозначил те вопросы, которые необходимо решить на местном уровне.

Михаил Ведерников поручил главам в кратчайшие сроки представить кандидатуры на должности руководителей районных и межмуниципальных филиалов, а также выделить помещения для организации работы.

«Наша задача — включить в эту работу как можно больше жителей региона. Нам пригодятся все, особенно если речь идет о приграничных территориях. Эти люди — муниципальный актив, который неравнодушно относятся к тому, что происходит в области. Если они готовы потратить на такую работу свое время, то со своей стороны мы будем стараться их поддерживать», — сказал в завершение Михаил Ведерников.