Общество

Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» начал действовать в Пскове

Власти Псковской области создали «Дружину Александра Невского» - отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов региона, которые помогают властям обеспечивать безопасность на территории области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Организация будет работать в сфере обороны, общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Эта структура будет объединять команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая. В каждом районе и городе будет сформирована своя команда, которой будет разработан соответствующий учебный план», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что сейчас идет этап отбора первичного актива. Резюме можно отправить на электронный адрес: druzhina@pskov.ru. В теме письма необходимо указать «Дружина».