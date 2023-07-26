Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
удобное страхование
Купе-кроссовер Geely Tugella
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа три четверти пути
Господин Рейтингомер
самое время для ремонта
учеба в ПАТК
Топ уютных летних террас Пскова
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Княгиня Ольга
PERCo расширяет завод в Пскове
Снова в школу. ЛОНГРИД
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 26.07.2023 16:560 ЗАГС онлайн: пять причин для регистрации брака через Госуслуги 27.07.2023 14:190 Губернатор похвалил жителей локнянской деревни Прискуха за активность ТОС 27.07.2023 14:000 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте. ВИДЕО 27.07.2023 13:510 Мягкий сыр от «Прасковьи Молочковой» появился в псковских «Пятерочках» 27.07.2023 13:230 KION от МТС подготовил подборку душевных фильмов и сериалов ко Дню дружбы 27.07.2023 13:130 Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:383 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 20.07.2023 10:535 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

KION от МТС подготовил подборку душевных фильмов и сериалов ко Дню дружбы

27.07.2023 13:23|ПсковКомментариев: 0

Дружба бывает разной – зародившейся в детстве и юности, родительской, женской, мужской, между человеком и животным. А секрет фильмов о дружбе заключается в том, что они, по сути, выполняют главную дружескую функцию – поддерживают в трудные времена, приободряют и дают понять, что вы не одни. К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС составил подборку фильмов и сериалов о дружбе, которые напомнят вам о ценностях этого прекрасного явления, а также о том, что вместе с друзьями можно преодолеть разные сложности. В нашей подборке – проекты на любой вкус: сериалы, голливудские хиты, разговорные комедии и фильмы про животных.

 

Изображение здесь и далее: МТС

«Чудо» (12+)

Фильм с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном рассказывает о разной дружбе, но в первую очередь о том, как важно быть искренним другом своим детям. Ребенок их экранной пары, мальчик Огги, не самый обычный – он родился с патологией лица, поэтому мальчик носит шлем и не ходит в школу. Желая Огги лучшего, родители все же отдают его в пятый класс, где Огги предстоит столкнуться с вызовами общества, но также встретить и тех, кто готов принять его таким, какой он есть.

«Бэби-тур» (18+)

Женская дружба существует – сегодня в этом уже никто не сомневается. И героини актрис Анастасии Поповой, Лины Миримской, Анны Котовой и Марии Осиповой это доказывают, ввязываясь вместе в авантюру, которая может круто изменить их жизни. Они живут в поселке Ливни середины нулевых годов и решают полететь рожать в заграницу, чтобы вслед за ребенком получить гражданство. Между ними нет и следа соперничества, которое еще совсем недавно было обязательным элементом российских сериалов про женщин; они поддерживают и подбадривают друг друга.

«О чем говорят мужчины» (18+)

Пожалуй, самая известная российская комедия о настоящей мужской дружбе, которая выросла из одноименного спектакля «Квартета И», и уже насчитывает множество частей. Леша, Саша, Камиль и Слава знают друг друга много лет, а значит, все секреты у них общие – как и приключения, в которые они постоянно ввязываются. Эти поездки наполнены разговорами о самом важном в их жизни – работе, деньгах, футболе, и, конечно, женщинах.

«Маленькие женщины» (12+)

Сегодня весь мир говорит о Грете Гервиг, режиссере фильма «Барби», который задал тренд на розовый цвет этим летом. Грета Гервиг практически все свои фильмы посвящает дружбе, но особенно хочется отметить экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Это кино о дружбе в женской семье. Сестры – героини Сирши Ронан, Флоренс Пью, Эммы Уотсон и Элайзы Сканлен - совершенно непохожи друг на друга и в чем-то даже конкурируют, но они по-настоящему любят и поддерживают друг друга, а мама, которую сыграла Лора Дерн, поощряет их удивительное сестринство.

«Вика-Ураган» (16+)

Еще один новый российский сериал рассказывает о «союзе ненужных людей»: девушке Вике, которая не так давно освободилась из колонии, куда попала в результате нелепой случайности, ее особенном сыне Грише, подруге Орловой и одинокой пенсионерке, приютившей их. При этом «Вика-Ураган» - комедия с острым и жизненным юмором. Внутри этого странного квартета случается всякое, но в том, что они дружны и нужны друг другу, сомневаться не приходится. И Вика, как человек с обостренным чувством справедливости, делает все для того, чтобы ее друзьям было хорошо.

«Миа и белый лев» (6+)

Фильм французского режиссера Жиля де Мэтра – трогательная история девочки Мии, жизнь которой сильно изменилась после переезда вместе с родителями на ферму в Южную Африке. Здесь ей, городской девочке, поначалу приходится непросто и порой одиноко, но однажды Миа знакомится с белым львенком по имени Чарли. Он и становится ее первым настоящим другом в дикой саванне. Но над судьбой Чарли нависает опасность: отец Мии хочет отдать львенка охотникам за трофеями. Миа не может этого допустить, поэтому вместе с Чарли она сбегает с фермы и отправляется в долгое путешествие по Африке, чтобы передать своего друга в безопасный заповедник Тимбавати.

«Белль и Себастьян», «Белль и Себастьян. Новое поколение» (12+)

Книги французской писательницы Сесиль Обри о большой белой собаке Белль и мальчике Себастьяне были экранизированы много раз, и все фильмы про их приключения понравятся и детям, и взрослым – это добрые и поучительные истории, напоминающие о ценностях дружбы. В онлайн-кинотеатре KION можно посмотреть все части. Не так давно на экраны вышла новая серия, действие в которой развивается не в 20, а в 21 веке. Но в ней Себастьяну все так же 10 лет, и он проводит каникулы в горной деревне у бабушки, скучая по школе. Но скука уходит, когда в жизни Себастьяна появляется собака Белль, с которой плохо обращался ее хозяин. Мальчик становится ее главным защитником.

Источник: МТС

Теги: #мтс #дружба
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 124 человека
27.07.2023, 14:280 Повышение явки на выборах в Псковской области: поможет ли тут ДЭГ? 27.07.2023, 14:190 Губернатор похвалил жителей локнянской деревни Прискуха за активность ТОС 27.07.2023, 14:100 Немаркированные сигареты на 18 млн рублей выявили псковские таможенники 27.07.2023, 14:000 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте. ВИДЕО
27.07.2023, 13:510 Мягкий сыр от «Прасковьи Молочковой» появился в псковских «Пятерочках» 27.07.2023, 13:410 За проект обновления привокзальной площади в Пскове готовы заплатить свыше 6 млн рублей 27.07.2023, 13:300 Михаил Ведерников получил удостоверение кандидата в губернаторы Псковской области 27.07.2023, 13:230 KION от МТС подготовил подборку душевных фильмов и сериалов ко Дню дружбы
27.07.2023, 13:130 Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка 27.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» про жизнь в эпоху тотальных запретов 27.07.2023, 12:580 Новый ФАП заработал в новосокольнической деревне Горожане 27.07.2023, 12:460 Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат
27.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Планка» про боль в фитнесе 27.07.2023, 12:320 Великолукский велосипедист стал призером международных Сурдлимпийских игр в Уфе 27.07.2023, 12:250 Подготовка к выборам станет темой дискуссионной площадки в Пскове 27.07.2023, 12:160 «Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов
27.07.2023, 12:140 Турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука состоится в Опочке 27.07.2023, 12:070 Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27.07.2023, 12:011 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июля 27.07.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»
27.07.2023, 11:530 Театрализованную программу «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» покажут в Пскове 27.07.2023, 11:500 Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали дефицитное медоборудование 27.07.2023, 11:350 «Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? 27.07.2023, 11:310 Свыше 100 устройств защиты от птиц установят на ЛЭП в Псковской области
27.07.2023, 11:250 Четыре автомобиля спасли от пожара в Псковской области за сутки 27.07.2023, 11:160 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте 27.07.2023, 11:080 Снова в школу: собираем ребёнка. ЛОНГРИД 27.07.2023, 11:020 Дополнительные контейнеры для ТКО поставили в псковской деревне Подосьё
27.07.2023, 10:530 Регионам разрешат вводить запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе 27.07.2023, 10:420 Двухквартирный жилой дом сгорел в гдовской деревне 27.07.2023, 10:360 Великолукский медицинский колледж вошел топ-500 лучших по России 27.07.2023, 10:200 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа
27.07.2023, 10:120 Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» репетируют в Витебске 27.07.2023, 09:530 Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи дновской деревни 27.07.2023, 09:420 Пенсионерка в юбке ушла в лес и пропала в Пустошкинскинском районе 27.07.2023, 09:330 Башню Нижних решеток в Печорах начнут реставрировать в этом году
27.07.2023, 09:230 Тело мужчины извлекли из городского пруда в Печорах 27.07.2023, 09:150 Российский бизнес призвал снизить налог на имущество 27.07.2023, 09:000 Приводить в порядок информационные вывески продолжают в Пскове 27.07.2023, 08:450 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе
27.07.2023, 08:270 День работника МФЦ отмечают в России 27 июля 27.07.2023, 08:110 Центробанк усилит контроль за банковскими ячейками 27.07.2023, 07:570 На железных дорогах России могут начать опознавать пассажиров по лицам 27.07.2023, 07:360 Гречка в России подешевела на 18,7% с начала года
27.07.2023, 07:190 Как не простудиться во время летнего дождя, рассказал терапевт 27.07.2023, 07:001 Заводчиков домашних животных могут обязать платить налоги и регистрироваться 26.07.2023, 23:020 Предпродажу билетов на фестиваль «Добрый рок 2024» запустили организаторы 26.07.2023, 22:370 Неизвестный сбил пенсионерку в Новосольническом районе, она скончалась в больнице
26.07.2023, 22:292 500 законопроектов приняла Нижняя палата Госдумы в весеннюю сессию – Александр Козловский 26.07.2023, 22:100 Второй этап реставрации храма в Кобыльем Городище завершается в Гдовском районе 26.07.2023, 22:000 Безвизовый туристический обмен с Китаем скоро запустят в России 26.07.2023, 21:552 В Палкино введут прекращение движения автомобилей в связи с празднованием освобождения района
26.07.2023, 21:430 Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер отмечает 80-летний юбилей 26.07.2023, 21:400 Росгвардейцы провели захват «вооружённых преступников» в Псковской области 26.07.2023, 21:220 Правительство России одобрило соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов 26.07.2023, 21:200 Госдума расширила возможности внесудебного банкротства граждан
26.07.2023, 21:000 Псковичам предлагают стать волонтёрами в городской больнице 26.07.2023, 20:532 Рособрнадзор объявил предостережение ПсковГУ 26.07.2023, 20:400 Россияне установили рекорд по расходам на новые автомобили в июне 26.07.2023, 20:200 Лекция про монастырь Иоанна Предтечи на Завеличье пройдет в Пскове
26.07.2023, 20:000 Симптомы гепатита А у детей перечислила псковский врач 26.07.2023, 19:460 Губернатор оценил благоустройство Пушкинского сквера в Великих Луках 26.07.2023, 19:401 Россия увеличила пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20% 26.07.2023, 19:200 Скидки на посещение ресторана «Победа» дают членам профсоюза в Пскове
26.07.2023, 19:180 О Пскове-Атлантиде и швейцарских часах Пушкина: в Сети размещён новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 26.07.2023, 19:010 Гастропраздник «Ах, окрошка!» прошёл в Острове в третий раз 26.07.2023, 19:000 Творческий коллектив «Ассист» выступил перед осужденными в себежской колонии 26.07.2023, 18:450 Гольфстрим может перестать существовать в 2025 году
26.07.2023, 18:400 Завершается работа над девятым томом книги о фронтовиках города Пскова 26.07.2023, 18:300 Мишустин призвал развивать в России «туризм со смыслом» 26.07.2023, 18:210 Греф заявил, что в Сбере более 90% переводов между физлицами являются бесплатными 26.07.2023, 18:150 Около 200 человек посетили концерт «Музыкальной экспедиции» в Покровской башне
26.07.2023, 18:040 Объемы промышленного производства в Псковской области выросли почти на 10% 26.07.2023, 18:010 Вандалы повредили лампу в великолукском подземном переходе. ВИДЕО 26.07.2023, 18:000 Регистратуру обновили в Островской межрайонной больнице 26.07.2023, 17:460 Печорские коммунисты не успели подготовить документы для участия в выборах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru