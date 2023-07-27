Общество

Благоустройство воинского захоронения выполнили в великолукской деревне

Работы по обустройству братского воинского захоронения выполнили в деревне Платоново на станции Чернозем в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Великолукского района

Там произвели подсыпку территории, уложили плитку, установили скамейки и выполнили озеленение. Также запланирована установка ограждения.

Работы выполнены за счет федеральных средств при софинансировании из областного и местного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы.