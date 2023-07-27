Общество

«Осматривала достопримечательности»: косулю заметили в псковском парке

Косулю заметили по Пскове утром и днем 30 июля. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Татьяна Захарова / «Жесть по-псковски»

Автор видео рассказала, что сняла его около 13.00 в Финском парке. На нем видно, что по парку бегает косуля.

В комментариях подписчик сообщества добавил, что видел косулю около 10.00 вблизи Гремячей башни.

«Гулял с собакой, около Гремячки бегала, осматривала достопримечательности», - пошутил мужчина.

Ранее сообщалось, что лисенок преградил путь автомобилю в окрестностях деревни Верхолино Псковского района.